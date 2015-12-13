نصائح للوقاية من الأمراض فى البرد والمطر.. أهمها بلاش تسلم بالإيد

فى الطقس البارد ومع اشتداد الأجواء الشتوية وهطول المطر، تكثر الإصابة بالأمراض، فالشتاء فصل العدوى والإصابة بالمشكلات الصحية خاصة لضعيفى المناعة، ولمن يعانون مشكلات بالصدر والجهاز التنفسى.

والمطر جميل، ولكن المغالاة فى التعرض له يسبب الأمراض، لذلك على الشخص توخى الحذر والوقاية قدر الإمكان من الأمراض، من خلال تعزيز المناعة بطرق طبيعية خلال هذا الطقس البارد، وهو ما يجعل الجسم قادرا على مواجهة هجمات الشتاء وهطول المطر، هذا م أكده الدكتور محمد عيسى استشارى الباطنة.

وتابع الدكتور محمد حديثه عن الطقس البارد وهطول الأمراض، مقدما بعض النصائح لتعزيز المناعة والوقاية من العدوى والأمراض:

-المطر جميل، لكن تجنب المكوث تحت قطراته، حتى لا تعانى من التهاب الشعب الهوائية والجهاز التنفسى والبرد

- تجنب المصافحة والتقبيل طوال فصل الشتاء، لسهولة انتقال عدوى البرد والأنفلونزا من شخص إلى آخر

-لا تهمل غسيل يديك على مدار اليوم بمياه دافئة، وتجنب الإمساك الدائم بمقابض الأبواب وأعمدة المترو دون تعقيم يديك بمعقم بعدها أو غسيلها

-تجنب تيارات الهواء الباردة المصاحبة لهطول الأمطار على الدوام، واحمى نفسك منها بالملابس الثقيلة

- اعتمد على المشروبات العشبية بديلا للكافيين، كالينسون والنعناع والبابونج لوقايتك من البرد والأنفلونزا

- اطلب من طبيبك نوعيات جيدة لفيتامين سى، والفيتامينات التى تنقص جسمك، ولا تتناولها دون إستشارته

-اهتم بتناول الخضروات الطازجة والورقية، والفواكه الطبيعية كالجوافة والبرتقال واليوسفى

-اهتم بالإمساك بمنديل تغطى به أنفك عند خروجك من عملك، ومن منزلك، ومع تغير الأجواء

- انتظر قبل خلع ملابسك حتى يجف عرقك ويهدأ جسمك

-ابتعد عن الكسل فى الشتاء، الحركة والمجهود يقيك الأمراض

-لا تخرج فى المطر أو الطقس البارد ورأسك مبتلا، ولا تتخلى عن القبعات التى تحافظ على دفء أذنيك، مع الإهتمام بالهايكول والشال لتغطية الرقبة

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