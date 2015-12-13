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غلق نفق الأزهر بسبب حادث تصادم بين 4 سيارات

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غلق نفق الأزهر بسبب حادث تصادم بين 4 سيارات غلق نفق الأزهر بسبب حادث تصادم بين 4 سيارات
أغلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، نفق الأزهر بوسط البلد، عقب حادث تصادم بين 4 سيارات بداخل النفق، مما أدى إلى تواجد كثافات مرورية عالية، أمام القادم من ميدان الأوبرا وحتى صلاح سالم.

بمجرد تلقى الرائد وائل عجاج، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغ من النجدة، بوجود تصادم داخل النفق، على الفور انتقل رجال المرور، وبصحبتهم ونشين للعمل على إزالة آثار حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية مرة أخرى.

فيما نصح رجال الأمن بتوجه قائدى السيارات، إلى كوبرى الأزهر، كطريق بديل لحين رفع آثار الحادث.
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