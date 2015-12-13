راكيتيتش: برشلونة يحتاج للتحسن.. ولن نتأثر بالتعادل مع ديبورتيفو

(إفي): قال لاعب وسط برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، عقب تعثر فريقه للمباراة الثانية على التوالي في الليجا وتعادله مجددا أمام ديبورتيفو لاكورونيا 2-2 رغم تقدمه في البداية بهدفين نظيفين، إن فريقه كان يتعين عليه الفوز لكن التعادل في النهاية لن يؤثر عليه.

وصرح راكيتيتش صاحب الهدف الثاني للفريق عقب اللقاء "لم نكن نستحق التعادل بل الفوز، من المؤسف خسارة هذه النقاط في ملعبنا لأننا كنا نسيطر على كل شيء. ديبورتيفو كان يمتلك الثقة والشخصية في الملعب، ولكن النتيجة تؤلمنا كثيرا، سنقوم بالأمور بشكل أفضل في المباراة القادمة".

وعما إذا كان الفريق استرخى عقب التغييرات التي أجراها المدرب لويس إنريكي، قال:"لا لم تكن هناك أي علاقة بين التغييرات والهدفين اللذين سجلهما ديبورتيفو، نحن في مجموعة رائعة للغاية وقوية والجميع بإمكانهم المشاركة بشكل فعال".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وسائل الاعلام المحلية "الخط الذي نسير عليه رائع، كنا سنقلق إذا كان طريقة لعبنا ليست جيدة، نحتاج لتحسين مستوانا ولكننا نتقدم خطوة خطوة، لايزال هناك وقت للتحسن".

وعاد ليقول "كنا بحاجة لقتل المباراة وتسجيل هدف ثالث، ولكن في النهاية لم نتأثر سلبا بالتعادل، فنحن أمامنا مباراة جيدة بعد ثلاثة أيام وعلينا أن نواصل المشوار".

ولايزال برشلونة ينفرد بصدارة الليجا برصيد 35 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو، الذي بإمكانه أن يتقاسم معه الصدارة حال فوزه غدا على أثلتيك بلباو بنفس الجولة الـ15 ، بينما قد يقلص ريال مدريد (30 نقطة) الفارق مع الفريق الكتالوني إذا ما فاز غدا على فياريال بنفس الجولة.