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قرعة اليورو - مدرب إنجلترا: نعرف جيدا منتخب ويلز ولكن

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قرعة اليورو - مدرب إنجلترا: نعرف جيدا منتخب ويلز ولكن قرعة اليورو - مدرب إنجلترا: نعرف جيدا منتخب ويلز ولكن

(إفي): أبدى مدرب الانجليزي لكرة القدم روي هودجسون السبت سعادته بنتيجة قرعة نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016" والتي أوقعت فريقه في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات ويلز وروسيا وسلوفاكيا.

وقال هودجسون:"كوننا في التصنيف الأول يعني إننا من المرشحين، ونقبل ذلك. ولكن هذا يصبح بلا معنى عندما تعلن صافرة الحكم بداية المباراة".

وبلغ منتخب الأسود الثلاثة نهائيات البطولة القارية بعد فوزه في جميع مباراياته بمرحلة التصفيات.

وقال هودجسون:"لقد سعدت برؤية الأداء الجيد لويلز في التصفيات. كنا نعرف أن أي منتخب في هذه القرعة سيكون قويا".

وأضاف أن المنتخب الويلزي "لديه لاعبين جيدين للغاية وبخاصة جاريث بيل وهو نجم عالمي واللاعب الأغلى ثمنا في الكرة الأرضية".

ويستهل المنتخب الانجليزي مشواره في اليورو بلقاء روسيا (11 يونيو) في مارسيليا ثم مواجهة ويلز في لينس (16 يونيو)، وينهي مرحلة المجموعات بلقاء سلوفاكيا في مدينة سانت إيتينان (20 يونيو).

وقال:"بالتأكيد سيكون لقاء ويلز الأكثر أهمية للجماهير البريطانية. كنا نعرف أننا يمكننا أن نقع مع أحد البلدان المجاورة: ويلز أو ايرلندا أو ايرلندا الشمالية. وفي النهاية كانت ويلز. علينا اللعب جيدا للفوز عليهم".

وأضاف "نعرف معظم اللاعبين لأن الغالبية العظمى منهم تلعب في إنجلترا. ما نعرفه أنه فريق منظم للغاية، ومتوازن دفاعيا، ولديه ثلاثة لاعبين من طراز عالمي هم آرون رامسي وآشلي ويليامز وجاريث بيل".

وتابع "سلوفاكيا وروسيا منافسان مثيران، لم يسبق لي أن واجهتهما. والآن علينا البدء في دراستهما".

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