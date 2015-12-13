قرعة اليورو - مدرب تركيا: لا نهاب أحدا وسنتأهل رغم وقوعنا في مجموعة الموت

(إفي): أكد المدير الفني للمنتخب التركي لكرة القدم، فاتح تريم، أن المجموعة الرابعة ببطولة (يورو 2016 في فرنسا) التي أوقعته فيها القرعة إلى جانب كل من إسبانيا وجمهورية التشيك وكرواتيا، تعد "مجموعة الموت" ولكنه أكد في الوقت ذاته أنه لا يهاب أحد.

وأكد تريم في تصريحاته "يمكن القول إن مجموعتنا صعبة للغاية. هناك مجموعات أخرى أفضل. هذه هي الأسوأ، أعتقد أنها مجموعة الموت".

وأضاف المدرب التركي "لا أعرف معنى كلمة الخوف في حياتي. دائما ما أنقل معنى الشجاعة للفريق الذي أتولى قيادته".

وواصل في ذات الصدد "أثق في اللاعبين كما هو الحال دائما. أفكر دائما في أننا سنؤدي عملا مثيرا وسنقدم نجوما جدد في كرة القدم. أعتقد أننا سنتأهل من المركز الأول أو الثاني. وإذا لم نتمكن من احتلال المراكز الأولى، بالتأكيد سأفكر في المركز الثالث"، حيث ستتأهل أيضا للدور ثمن النهائي أربعة منتخبات صاحبة أفضل مركز ثالث، إلى جانب أصحاب الصدارة والوصافة.

وقال تريم إنه سيحاول تقديم كرة قدم جميلة، وأنه سيفكر في الوقت الراهن في المباراة الأولى له بالبطولة أمام كرواتيا في العاصمة باريس. "نعلم كل شيء عن منافسينا، لاسيما المنتخب التشيكي" الذي واجهه في مرحلة التصفيات وأيضا في مرحلة المجموعات في نسخة عام 2008.