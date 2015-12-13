قرعة اليورو - مدرب أيرلندا: وقعنا في أصعب مجموعة ممكنة

(إفي): قال المدير الفني لمنتخب جمهورية أيرلندا لكرة القدم، مارتين أونيل، إن المجموعة التي أوقعته القرعة فيها إلى جانب إيطاليا التي "كانت يجب أن تكون في التصنيف الأول" وبلجيكا "متصدرة تصنيف المنتخبات" في الوقت الحالي، "بالإضافة إلى السويد" منافسه في المباراة الافتتاحية بالمجموعة، أنها "لا يمكن أن تكون أكثر صعوبة من ذلك".

وأوقعت قرعة بطولة (يورو 2016 في فرنسا) التي أقيمت اليوم في العاصمة الفرنسية باريس المنتخب الأيرلندي في المجموعة الخامسة الصعبة إلى جانب كل من بلجيكا وإيطاليا والسويد.

وقال أونيل في تصريحاته التي نقلها موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) على الإنترنت:"ننتظر هذه المباريات بشغف من أجل إمتاع الجمهور، ولكنها لا يمكن أن تكون أكثر صعوبة. سنحارب من أجل الفوز في المباراة الأولى أمام السويد. الآن علمنا مع من سنلعب، يمكننا دراسة لاعبي المنافسين كل على حدة".

وتلعب أيرلندا التي تشارك للمرة الثانية على التوالي في البطولة مع السويد في المباراة الأولى يوم 13 يونيو ثم تقابل بلجيكا يوم 18 ثم تواجه إيطاليا يوم 22.