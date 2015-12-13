وزير النقل:بدء حفر المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الثلاثاء المقبل

أعلن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، أن أعمال حفر الجزء النفقى الأول بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو الممتد من محطة هارون بمصر الجديدة حتى محطة النزهة 1 بطول 5.15 كم وعدد 5 محطات نفقية ستبدأ الثلاثاء المقبل.

وأضاف وزير النقل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحفار العملاق "إيمحوتب" سينطلق من محطة هارون فى اتجاه النزهة بعد انتهاء أعمال صيانته وقطع الغيار التى كانت مطلوبة له بعد إنهائه حفر المرحلة الثانية بالخط الثالث، مشيرا إلى أن تكلفة هذا الجزء 4.345 مليار جنيه.

وقال وزير النقل، إن شركة فينسى الفرنسة تنفذ هذا الجزء النفقى الذى يضم محطات (هارون – ميدان هليوبوليس – ألف مسكن – نادى الشمس – النزهة 1)، وأنه متوقع الانتهاء من تنفيذه بنهاية عام 2017، لافتا إلى أن أعمال الحفر ستبدأ الثلاثاء المقبل.