بالصور..الجمعيات الزراعية تلقى محصول القطن بشوارع الحامول بكفر الشيخ

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قال محمد السيد محمد "فلاح" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إن هناك المئات من قناطير القطن لم تتسلمها الجمعيات الزراعية ومخزنة بالمنازل ومنها فى الشوارع، مضيفاً أن بعض الجمعيات الزراعية تسلمت القطن وعبأته فى أكياس، وتم تشوينه فى مخازن الجمعيات، ومنها ما تم وضعه فى الشوارع يتعرض للأمطار والأتربية والسرقة .
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وأضاف أحمد عبد الله محمود "فلاح"، هناك عدد كبير من الأكياس معبأة بالأقطان تسلمها المسئولون فى الجمعيات الزراعية ومنها جمعية أم سن الزراعية، ووضعت أكياس الأقطان على طريق الحامول – الرياض معرضة لسوء الأحوال الجوية والسرقة دون اهتمام من المسئولين .
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وقال محمد عبد الله وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تم تسويق210 آلاف قنطار من القطن منها 94 ألف قنطار من نوع اسكار و 116 ألف قنطار من نوع القطن التجارى، وجارى تسويق بقية الأقطان التى تم تسويقها.
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