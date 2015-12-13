بالصور..الجمعيات الزراعية تلقى محصول القطن بشوارع الحامول بكفر الشيخ

تسلمت الجمعيات الزراعية كميات كبيرة من القطن لتسويقها بمبلغ 1250 جنيها للقنطار، دون أن يصرف المزارع مقابل بيع القطن، وتركت العديد من الجمعيات الزراعية القطن فى العراء يتعرض للأمطار والأتربة وللسرقة، فعلى طريق الحامول الرياض يتواجد عدد كبير من أكياس القطن المرقمة التى تسلمتها جمعية أبو سن التابعة لمركز الرياض بكفر الشيخ، ولا توجد حراسة لتلك الأقطان، بالإضافة لاختلاط الأقطان بالأتربة.

قال محمد السيد محمد "فلاح" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إن هناك المئات من قناطير القطن لم تتسلمها الجمعيات الزراعية ومخزنة بالمنازل ومنها فى الشوارع، مضيفاً أن بعض الجمعيات الزراعية تسلمت القطن وعبأته فى أكياس، وتم تشوينه فى مخازن الجمعيات، ومنها ما تم وضعه فى الشوارع يتعرض للأمطار والأتربية والسرقة .

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وأضاف أحمد عبد الله محمود "فلاح"، هناك عدد كبير من الأكياس معبأة بالأقطان تسلمها المسئولون فى الجمعيات الزراعية ومنها جمعية أم سن الزراعية، ووضعت أكياس الأقطان على طريق الحامول – الرياض معرضة لسوء الأحوال الجوية والسرقة دون اهتمام من المسئولين .

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وقال محمد عبد الله وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تم تسويق210 آلاف قنطار من القطن منها 94 ألف قنطار من نوع اسكار و 116 ألف قنطار من نوع القطن التجارى، وجارى تسويق بقية الأقطان التى تم تسويقها.



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