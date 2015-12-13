أخبار عاجلة

أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور..الجمعيات الزراعية تلقى محصول القطن بشوارع الحامول بكفر الشيخ

Google+ Print
بالصور..الجمعيات الزراعية تلقى محصول القطن بشوارع الحامول بكفر الشيخ بالصور..الجمعيات الزراعية تلقى محصول القطن بشوارع الحامول بكفر الشيخ
تسلمت الجمعيات الزراعية كميات كبيرة من القطن لتسويقها بمبلغ 1250 جنيها للقنطار، دون أن يصرف المزارع مقابل بيع القطن، وتركت العديد من الجمعيات الزراعية القطن فى العراء يتعرض للأمطار والأتربة وللسرقة، فعلى طريق الحامول الرياض يتواجد عدد كبير من أكياس القطن المرقمة التى تسلمتها جمعية أبو سن التابعة لمركز الرياض بكفر الشيخ، ولا توجد حراسة لتلك الأقطان، بالإضافة لاختلاط الأقطان بالأتربة.
>اليوم السابع -12 -2015

قال محمد السيد محمد "فلاح" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إن هناك المئات من قناطير القطن لم تتسلمها الجمعيات الزراعية ومخزنة بالمنازل ومنها فى الشوارع، مضيفاً أن بعض الجمعيات الزراعية تسلمت القطن وعبأته فى أكياس، وتم تشوينه فى مخازن الجمعيات، ومنها ما تم وضعه فى الشوارع يتعرض للأمطار والأتربية والسرقة .
>اليوم السابع -12 -2015

وأضاف أحمد عبد الله محمود "فلاح"، هناك عدد كبير من الأكياس معبأة بالأقطان تسلمها المسئولون فى الجمعيات الزراعية ومنها جمعية أم سن الزراعية، ووضعت أكياس الأقطان على طريق الحامول – الرياض معرضة لسوء الأحوال الجوية والسرقة دون اهتمام من المسئولين .
>اليوم السابع -12 -2015

وقال محمد عبد الله وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تم تسويق210 آلاف قنطار من القطن منها 94 ألف قنطار من نوع اسكار و 116 ألف قنطار من نوع القطن التجارى، وجارى تسويق بقية الأقطان التى تم تسويقها.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365