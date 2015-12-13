سقوط سائق بمدينة زويل وراء سرقة أموال خزينة مدير المدينة العلمية

نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات حادث سرقة خزينة مدير عام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والذى تبين أن سائقا بالمدينة العلمية وراء مغافلة المدير والاستيلاء على مفتاح الخزينة وسرقة مبالغ مالية ضخمة، وتم بإرشاده ضبط جزء كبير من تلك الأموال، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء عارف يونس مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغا من المواطن "صلاح الدين عزازى إبراهيم" 67 سنة، مدير عام بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا الكائنة فى جاردن سيتى، ومقيم محافظة القليوبية، باكتشافه سرقة مبلغ 30 ألف دولار، و25 ألف جنيه من داخل خزينة مكتبه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "سامح م ع" 39 سنة سائق بمدينة زويل، ومقيم محافظة الجيزة ، فتم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه.

وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرا لعمله طرف المجنى عليه قام بمغافلته واستولى على مفتاح الخزينة الخاص به، واستغل عدم تواجده بمكتبه، وقام بسرقة المبالغ المالية، وتم بإرشاده ضبط مبلغ 27 ألف دولار ومبلغ 12 ألف جنيه، وأقر بإيداعه مبلغ 20 ألف جنيه بحسابه الخاص فى بنك سى أى بى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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