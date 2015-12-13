نظر طعن المتهمين فى حرق مترو مصر الجديدة على حكم حبسهم اليوم

تنظر، اليوم الأحد، محكمة النقض طعن 3 متهمين من عناصر الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "حرق مترو مصر الجديدة".

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء برئاسة المستشار حسن فريد قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ2 من المتهمين، و5 سنوات لمتهم، وبراءة 2 آخرين.

كان المستشار الراحل هشام بركات، النائب العام السابق قد أحال 5 متهمين من تنظيم الإخوان إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بإضرام النيران فى مترو مصر الجديدة، وقطع الطرق والاعتداء المواطنين فى شهر نوفمبر الماضى.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التجمهر والبلطجة وإضرام النيران بأحد أملاك الدولة المخصصة لمرفق المواصلات "الترام 1012 والترام 1027 مصر الجديدة"، وتعطيل إحدى المواصلات العامة عمدا، وإتلاف ممتلكات خاصة والمتمثلة فى سيارات الأهالى فى المنطقة المحيطة بمقر الاشتباكات، والتعدى بالضرب على المواطنين، وذلك فى الأحداث التى وقعت يوم 22 نوفمبر الماضى.

وكشفت التحقيقات وقوع إصابات بين 6 مواطنين، جراء التعدى عليهم من قبل المتهمين، حيث تضمنت التحقيقات سؤالهم حول المتسببين فى إصاباتهم، وضم التقارير الطبية الخاصة بكل منهم وطبيعة الإصابات التى تعرضوا إليها إلى أوراق القضية.

وتضمنت التحقيقات إجراء معاينة من قبل فريق من النيابة العامة لعربتى الترام اللتين تم إحراقهما بمعرفة المتهمين الذين استخدموا مواد معجلة للاشتعال فى عملية الإحراق.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم، وذلك فى ضوء ما كشفت التحقيقات وتحريات أجهزة الأمن وأقوال الشهود، والتحقيق مع المتهمين أنفسهم فى حضور دفاعهم.