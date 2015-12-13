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توقف حركة المرور أعلى الدائرى بسبب تجمعات مياه الأمطار

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توقف حركة المرور أعلى الدائرى بسبب تجمعات مياه الأمطار توقف حركة المرور أعلى الدائرى بسبب تجمعات مياه الأمطار
أصيبت أماكن متفرقة بالطريق الدائرى بتوقف حركة المرور نتيجة تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار، فى عدة مناطق منها منزل الدائرى اتجاه طريق السويس، وأمام مجمع المدارس ونفق السلام فى الاتجاهين، وبمنزل الأوتوستوراد ومنزل المحور أسفل الدائرى، وانتقلت الخدمات المرورية للعمل على سحب الكثافات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

من جانبه ناشد مصدر أمنى المسئولين بالدفع بسيارات لشفط المياه إلى أماكن تجمعات المياه للعمل على إزالتها مع توخى جميع سائقى المركبات الحذر للحد من وقوع الحوادث المرورية.
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