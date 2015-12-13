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شرطة الاتصالات تضبط أنظمة غير مشروعة لتشغيل وتوزيع الإنترنت بدون ترخيص

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شرطة الاتصالات تضبط أنظمة غير مشروعة لتشغيل وتوزيع الإنترنت بدون ترخيص شرطة الاتصالات تضبط أنظمة غير مشروعة لتشغيل وتوزيع الإنترنت بدون ترخيص
تمكنت شرطة الإتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من ضبط أنظمة غير مشروعة لتشغيل وتوزيع الإنترنت بدون ترخيص، وتمرير المكالمات الدولية بمحافظتى الجيزة والبحيرة.

يأتى ذلك، فى إطار خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، التى تهدف إلى مكافحة الجرائم، خاصة جرائم إقامة أنظمة غير مشروعة لتشغيل وتوزيع الإنترنت بدون ترخيص، وتمرير المكالمات الدولية لما تسببه من أضرار مادية فادحة، باقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات.
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