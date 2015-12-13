اليوم.. الرئيس السيسى يفتتح معرض القاهرة الدولى للاتصالات فى نسخته الـ19

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات فى دورته الـ19، والذى يعقد برعايته للعام الثانى على التوالى.

يشارك فى المعرض، شركات الاتصالات والعشرات من الشركات المشاركة فى صناعة المحمول، إلى جانب عشرات الشركات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا، وقطاع أمن المعلومات، بالإضافة لمشاركة بعض المطورين العقاريين للمرة الأولى.

جدير بالذكر أن رئاسة الجمهورية، أكدت فى وقت سابق، دعم الرئيس السيسى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتشارك الحكومة بجناح يضم العديد من الهيئات والوزارات، وتعقد بعض فعاليات بالتوازى مع المعرض تتعلق بالمنازل الذكية والدفع الإكترونى.

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