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الليمون يعزز المناعة ويساعد على الهضم ويطرد السموم

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الليمون يعزز المناعة ويساعد على الهضم ويطرد السموم الليمون يعزز المناعة ويساعد على الهضم ويطرد السموم
الليمون من الخضراوات الغنية بفيتامين سى ويعطى طعما لذيذا للطعام، وعند إضافته على بعض الأطعمة قد يساعد على إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة، وإخراج السموم من الجسم .

ووفقا للموقع الالكترونى The times of indiaالهندى، أن هناك العديد من الاستخدامات لليمون، حيث إنه يستخدم فى تطهير وتعزيز نظام المناعة، فتناول كوب من الماء الدافئ والليمون أول شىء فى الصباح يساعد على تطهير الجسم، لأن الليمون مدر للبول ويساعد على خروج السموم من الجسم، كما أنه يساعد على تعزيز جهاز المناعة .

حسب التقرير أن الليمون مع الماء يدفع الكبد لإنتاج حامض الصفراء، الذى يساعد على عملية الهضم وإخراج السموم من الجهاز الهضمى، كما أنه من الممكن إضافة الليمون مع قطع من التفاح والأفوكادو لإمداد الجسم بعناصر غذائية مكتملة وهامة.

أشار التقرير إلى أنه من الممكن استخدام الليمون فى تنظيف ألواح التقطيع فى المطبخ، حيث إنه يساعد فى الحد من الجراثيم والبكتيريا التى من الممكن أن تؤدى التسمم.

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