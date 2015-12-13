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بالصور.. عمال المشروع السويسرى للصرف بالداخلة يستغيثون برئيس الوزراء

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بالصور.. عمال المشروع السويسرى للصرف بالداخلة يستغيثون برئيس الوزراء بالصور.. عمال المشروع السويسرى للصرف بالداخلة يستغيثون برئيس الوزراء
ناشد العاملون بمشروع الصرف الصحى التابع لمؤسسة التنمية المستدامة لقرى المعصرة وأسمنت بالداخلة بمحافظة الوادى الجديد رئيس الوزراء بالتدخل لحل مشكلتهم بشأن تقنين أوضاعهم الوظيفية وتثبيتهم فى وظائفهم التى يعملون بها منذ انطلاق المشروع فى عام 2009، بالتعاون مع الصندوق المصرى السويسرى بأجور زهيدة لا تتناسب مع خطورة ما يقومون به من أعمال فى مشروع الصرف الصحى، لخدمة 3 قرى هى أسمنت والمعصرة والشيخ والى.
>اليوم السابع -12 -2015

وقال مجدى عبد الرحمن أحد العاملين فى المشروع فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنهم سبق وأن تقدموا بعدة مذكرات لجميع المسئولين بالدولة من أجل ضم المشروع لإدارة الحكم المحلى ليتسنى لهم التثبيت فى وظائفهم، حيث إنهم يضطرون للغوص فى آبار الصرف الصحى لإصلاح الأعطال وهو ما يهددهم بالإصابة بالأمراض الخطيرة والمزمنة.
>اليوم السابع -12 -2015

وأضاف عبد الرحمن أن هذا المشروع يقوم بخدمات كبيرة لأهالى تلك القرى نظير اشتراك شهرى يدفعه الأهالى نظير خدمة الصرف الصحى، ولا يقل أهمية عن مشروعات الصرف الصحى التابعة للحكومة، وهو ما يستوجب النظر للعاملين فيه بعين الاعتبار، وبحث تقنين أوضاعهم ليتسنى لهم الاستقرار الأسرى والمعيشى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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