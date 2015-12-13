بالصور.. عمال المشروع السويسرى للصرف بالداخلة يستغيثون برئيس الوزراء

ناشد العاملون بمشروع الصرف الصحى التابع لمؤسسة التنمية المستدامة لقرى المعصرة وأسمنت بالداخلة بمحافظة الوادى الجديد رئيس الوزراء بالتدخل لحل مشكلتهم بشأن تقنين أوضاعهم الوظيفية وتثبيتهم فى وظائفهم التى يعملون بها منذ انطلاق المشروع فى عام 2009، بالتعاون مع الصندوق المصرى السويسرى بأجور زهيدة لا تتناسب مع خطورة ما يقومون به من أعمال فى مشروع الصرف الصحى، لخدمة 3 قرى هى أسمنت والمعصرة والشيخ والى.

وقال مجدى عبد الرحمن أحد العاملين فى المشروع فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنهم سبق وأن تقدموا بعدة مذكرات لجميع المسئولين بالدولة من أجل ضم المشروع لإدارة الحكم المحلى ليتسنى لهم التثبيت فى وظائفهم، حيث إنهم يضطرون للغوص فى آبار الصرف الصحى لإصلاح الأعطال وهو ما يهددهم بالإصابة بالأمراض الخطيرة والمزمنة.

>

وأضاف عبد الرحمن أن هذا المشروع يقوم بخدمات كبيرة لأهالى تلك القرى نظير اشتراك شهرى يدفعه الأهالى نظير خدمة الصرف الصحى، ولا يقل أهمية عن مشروعات الصرف الصحى التابعة للحكومة، وهو ما يستوجب النظر للعاملين فيه بعين الاعتبار، وبحث تقنين أوضاعهم ليتسنى لهم الاستقرار الأسرى والمعيشى.



>