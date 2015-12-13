54%من القراء يتوقعون نجاح الأوقاف فى السيطرة على المساجد المنسوبة للسلفيين

فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الاعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح وزارة الأوقاف، فى السيطرة على المساجد المنسوبة للجماعات السلفية، توقع غالبية القراء، نجاح وزارة الأوقاف، فى السيطرة على المساجد المنسوبة للجماعات السلفية.

وتوقع 54%من القراء نجاح وزارة الأوقاف فى السيطرة على المساجد المنسوبة للجماعات السلفية، بينما استبعد 44%من القراء نجاح وزارة الأوقاف فى السيطرة على المساجد المنسوبة للجماعات السلفية، فى الوقت الذى أعرب فيه 2%من القراء، عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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