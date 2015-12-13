الأرصاد: أمطار غزيرة على القاهرة والمحافظات اليوم.. والصغرى فى العاصمة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس غير مستقر اليوم، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وعلى سيناء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وتكون متوسطة على الوجه البحرى والقاهرة وبعض محافظات شمال الصعيد.

وطقس اليوم مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح جنوبية غربية تنشط على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، وتزيد من الإحساس ببرود الطقس، وتنشط على البحرين الأحمر، والمتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب وتكون الرياح شمالية غربية وارتفاع الموج بمعدل 2.5 أمتار إلى 3 أمتار، أما البحر الأحمر فيكون أيضا معتدلا إلى مضطرب، حيث تكون الرياح شمالية غربية، وارتفاع الموج بمعدل 2 إلى 3 أمتار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

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القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة الصغرى

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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