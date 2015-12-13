الأرصاد: أمطار غزيرة على القاهرة والمحافظات اليوم.. والصغرى فى العاصمة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس غير مستقر اليوم، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وعلى سيناء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وتكون متوسطة على الوجه البحرى والقاهرة وبعض محافظات شمال الصعيد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
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وطقس اليوم مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح جنوبية غربية تنشط على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، وتزيد من الإحساس ببرود الطقس، وتنشط على البحرين الأحمر، والمتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب وتكون الرياح شمالية غربية وارتفاع الموج بمعدل 2.5 أمتار إلى 3 أمتار، أما البحر الأحمر فيكون أيضا معتدلا إلى مضطرب، حيث تكون الرياح شمالية غربية، وارتفاع الموج بمعدل 2 إلى 3 أمتار.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
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القاهرةالصغرى 10 العظمى 17،
الإسكندريةالصغرى 11 العظمى 18،
مطروحالصغرى 10 العظمى 17،
بورسعيدالصغرى 11 العظمى 18،
دمياطالصغرى 11 العظمى 18،
بلطيمالصغرى 12 العظمى 18،
الإسماعيليةالصغرى 11 العظمى 18،
السويسالصغرى 11 العظمى 19،
العريشالصغرى 9 العظمى 18،
نخلالصغرى 1العظمى 16،
طاباالصغرى 3 العظمى 16،
الطورالصغرى 12 العظمى 18،
مرسى علمالصغرى 12 العظمى 20،
الغردقةالصغرى 15 العظمى 19،
شرم الشيخالصغرى 15 العظمى 19،
رفحالصغرى 8 العظمى 17،
كاترينالصغرى 0 العظمى 08،
سيوة الصغرى10 العظمى 18،
المنياالصغرى 8 العظمى 17،
الفيومالصغرى 8 العظمى 17،
رأس سدرالصغرى 10 العظمى 16،
أبو سمبلالصغرى 11 العظمى 20،
وسط الدلتاالصغرى 11 العظمى 17،
أسيوطالصغرى 08 العظمى 16،
سوهاجالصغرى 8 العظمى 17،
الأقصرالصغرى 10 العظمى 18،
أسوانالصغرى 11 العظمى 19،
شلاتينالصغرى 14 العظمى 20،
حلايبالصغرى 15 العظمى 19،
الوادى الجديدالصغرى 9 العظمى 19،
قناالصغرى 10 العظمى 18،
نويبعالصغرى 14 العظمى 17،
السلومالصغرى 8 العظمى 18.
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