مستوطنون يطلقون كلابهم لطرد الفلسطينيين من أرضهم بالأغوار الشمالية

>استخدم مستوطنون أسلوبا جديدا لطرد الفلسطينيين من أرضهم عبر إطلاق كلابهم نحو الرعاة فى منطقة بيوض بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس الأغوار عارف دراغمه إن عددا من مستوطنى "مسكيوت" أطلقوا كلابهم نحو الرعاة فى منطقة بيوض بالمالح، ما أدى إلى إصابة الشاب رامى خضر دراغمه "18 عاما" نقل إثرها إلى مستشفى طوباس التركى.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية قد كثفت سعيها لتعطيل إجراءات الاحتلال الاستيطانية وما يتعلق منها بقرارات الهدم والاستيطان فى منطقة الأغوار الشمالية.

وقد أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم 318 منشأة فلسطينية فى الأغوار الشمالية موزعة على 17 تجمعا لا تخلو أى من مساكنها من إخطارات الهدم.

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