مقتل شرطيين اثنين فى اشتباك مع عناصر داعش شرق العراق

>أعلن مصدر أمنى بمحافظة صلاح الدين اليوم الأحد مقتل شرطيين إثنين فى إشتباك مع عناصر تنظيم داعش شرق تكريت شمال بغداد.

وقال المصدر إن "عنصرين من شرطة بلدة العلم 15 كيلومترا شمال شرقى تكريت قتلا فجر اليوم فى اشتباكات مع عناصر داعش بجبل حمرين 45 كيلومترا شمال شرقى تكريت فى اثناء محاولة الشرطة تأمين هروب عائلتين من اشخاص من قضاء الحويجة بكركوك إلى بلدة العلم بصلاح الدين حيث تمكنت الشرطة من انقاذ خمسة افراد، من بينهم طفل عمره ثمانية أعوام، فيما لا يزال البحث جاريا عن المتبقين فى الاودية والتلال التى حاولوا الهروب عبرها".

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