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اليوم.. نظر محاكمة 16 متهما فى أحداث "ميدان الشهداء" بحلوان

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اليوم.. نظر محاكمة 16 متهما فى أحداث "ميدان الشهداء" بحلوان اليوم.. نظر محاكمة 16 متهما فى أحداث "ميدان الشهداء" بحلوان
تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 16 متهمًا من بينهم الإخوانيان رمضان عمر والمحمدى عبد المقصود العضوان السابقان بمجلس النواب، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات من بينها: استعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة غير مرخصة ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.
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