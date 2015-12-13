لو أم لأول مرة.. نظام غذائى يقوى صحتك بعد الولادة

النظام الغذائى بعد الولادة لا يلزم أن يكون معقدا ويحتوى على الأكلات الدسمة أو اللحوم فقط، لكن من الممكن أن يحتوى على الخضراوات والفاكهة وغيرها من الأغذية التى تحتوى على عناصر غذائية .

ووفقا للموقع الإلكترونى The times of indiaالهندى، أن هناك نظاما غذائيا صحيا يمكن للأم الجديدة اتباعه، بعد الولادة حتى يأخذ الطفل التغذية التى يحتاجها من خلال لبن الأم وحتى تستعيد الأم صحتها.

تناول أغذية تحتوى على سعرات حرارية عالية :

الإكثار من تناول الأكلات التى بها حديد:

تناول الألبان والأغذية الغنية بالكالسيوم:

شرب الكثير من السوائل:

>يؤكد الدكتور شيلبا جوشى خبير التغذية، على أهمية تناول وجبات صحية بالأخص فى الستة أشهر الأولى من الحمل، لأن فى هذه الفترة تحتاج الأم لطاقة إضافية لإرضاع الطفل، ولابد من تناول وجبات صغيرة غنية بالبروتينات كالمكسرات والبقوليات، إذا كنت شخصا غير نباتى فلابد من تناولها سواء، لأن كثرة اللحوم تتسبب فى الضرر أكثر من النفع .>وحسب التقرير أن الأم الجديدة بعد الولادة تعانى من فقدان الدم، ومستويات الحديد لديها لا تكون مستقرة، فلابد فى الثلث الثانى من الحمل تناول السبانخ وخلطها فى كل شىء سواء عند تناول البقوليات أو الدجاج، حتى تساعد على إمداد الجسم بالحديد.>أشار التقرير إلى أن الأم تحتاج للحديد والكالسيوم وذلك من خلال الأطعمة التى تحتوى عليها كالألبان ومنتجاتها المختلفة والحبوب الغنية بالكالسيوم حتى تساعد على تغذية الطفل وإمداده بالعناصر المهمة لصحته.>شرب الكثير من المياه والسوائل تساعد على تحفيز حليب الثدى لدى الأمهات الجدد، وتساعد فى التغلب على الإمساك، حيث إنها تلعب دورا مهما فى وقاية المرأة الحامل من اى مضاعفات.