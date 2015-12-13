بلاش تكبره قبل أوانه.. أوامرك لطفلك وميعاد خلع الحفاضة ليها سن معين

تربية الأطفال هى أهم ما يشغل الأبوين، وبالطبع فالسؤال الذى يدور بأذهانهم، متى ينضج الطفل ومتى يستوعب الأوامر التى يتلقاها وأيضا الموعد المناسب لخلع الحفاض.

للإجابة عن الجزء الأول من السؤال السابق يقول أستاذ طب وسلوك الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم، إن استيعاب الطفل لتلقى الأوامر بالمنع والنهى والتحذير، أمر يرتبط بتطور مهاراته العقلية وسنه.

يوضح سالم أن الطفل أقل من عام ونصف الى عامين، لا يستوعب بشكل كامل سبب النهى والتحذير، لذا يجب على الاهل توفير بيئة أمنه تخلو من عوامل الخطر .

فعلى سبيل المثال لا يجب الاعتماد على قدرة الطفل العقلية فى استيعاب أن لمس الاشياء الساخنة قد يؤلمه، أو أن وضع الاشياء المعدنية بأكباس الكهرباء يعرض حياته للخطر.

يوضح طلعت أن هناك مقياسا يمكن من خلاله التأكد من قدرة الطفل على استيعاب الاوامر وإدراك الخطر بجانب عامل السن، وهو قدرته على تلقى أكثر من أمرين وتنفيذهما فى ذات الوقت دون نسيان أحدهما، وفى حالة نجاح الطفل فى ذلك يعد مؤشرا لقدرته العقلية على تلقى الأوامر والتحذير.

أما عن الموعد المحدد والمناسب من الناحية النفسية لخلع الطفل للحفاض، فتؤكد أستشارى الأمراض النفسية الدكتورة هبة عيسوى، أن موعد خلع الحفاض له أثر نفسى على الطفل لا يجب إغفاله، وهو أن عدم القدرة على التحكم فى التبول تحديدا يمثل نوعا من المتعة النفسية للطفل، وتمنحه قدرا من الحرية وهو ما يشعر به جميع الاطفال تحت العامين الى العامين ونصف، وفى حالة حرمان الطفل من تلك المتعة قد يعانى من بعض الاعراض النفسية كالعصبية والتوتر.

لذا تشدد هبة على ضرورة عدم إجبار الطفل على خلع الحفاض قبل إتمام عامة الثانى.

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