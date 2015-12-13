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أمين المصريين الأحرار بالفيوم: هروب بعض النواب من الإعلام يؤكد ضعف ثقافتهم

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أمين المصريين الأحرار بالفيوم: هروب بعض النواب من الإعلام يؤكد ضعف ثقافتهم أمين المصريين الأحرار بالفيوم: هروب بعض النواب من الإعلام يؤكد ضعف ثقافتهم
أكد أحمد ربيع وهيب أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة الفيوم أن هروب بعض نواب البرلمان بالمحافظة من الحديث لوسائل الإعلام يؤكد ضعف ثقافتهم وخوفهم من إثارة تساؤلات لا يجيدون الإجابة عنها، مضيفا أن عددا من النواب بالمحافظة ليس لديهم فكرة كاملة عن الرقابة والتشريع ولا يعرفون دورهم.

وقال وهيب فى تصريحات خاصة نحن لدينا طموحات كبيرة فى نواب البرلمان الحالى وهو ما يتطلب منهم تطوير أنفسهم والتثقيف الدائم، وأنه ليس من العيب أن يحضر النائب دورات تثقيفية لتطوير ذاته، خاصة أن أبناء محافظة الفيوم ينتظرون حقوق المحافظة المهدرة منذ سنوات ولديهم آمال كبيرة فى النواب الحاليين.

وأشار وهيب إلى أنه حتى يكون هناك أعضاء مجالس محلية مثقفين وأقوياء قام حزب المصريين الأحرار بعقد دورات تدريبية هذه الأيام للشباب من الجنسين، دون النظر لانتماءاتهم الحزبية من الراغبين فى خوض انتخابات المجالس المحلية وتدور الندوات حول طبيعة العمل المحلى وقانون المحليات وبها جانب تثقيفى وآخر قانونى.

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مصر 365