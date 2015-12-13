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تجارة القناة تواصل اليوم امتحانات التعليم المفتوح بالإسماعيلية

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تجارة القناة تواصل اليوم امتحانات التعليم المفتوح بالإسماعيلية تجارة القناة تواصل اليوم امتحانات التعليم المفتوح بالإسماعيلية
تواصل، اليوم الأحد، كلية التجارة بجامعة القناة امتحانات التعليم المفتوح لليوم الثانى على التوالى، والتى بدأت أمس السبت وتستمر لمدة 18 يوما متواصلة ويؤدى 3500 طالب وطالبة الامتحانات فى 8 مستويات، وتبدأ فى الساعة الخامسة مساء كل يوم حتى الساعة السابعة.

وكان الدكتور طارق رحمى نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد زكى عميد كلية التجارة بالإسماعيلية والدكتور محمد أبو العلا تفقدوا لجان امتحانات التعليم المفتوح فى أول يوم أمس السبت.

وأكد الدكتور أحمد زكى عميد الكلية أن الامتحانات تسير بهدوء ولم تسجل أى تجاوزات فى يومها الأول.

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