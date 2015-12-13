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هاشتاج "مبارك مات" يتصدر "تويتر " بعد تداول فيديو قديم لـ"شائعة وفاته"

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هاشتاج "مبارك مات" يتصدر "تويتر " بعد تداول فيديو قديم لـ"شائعة وفاته" هاشتاج "مبارك مات" يتصدر "تويتر " بعد تداول فيديو قديم لـ"شائعة وفاته"
تصدر هاشتاج "مبارك مات"، قائمة الوسوم الأكثر تداولاً عبر موقع "تويتر"، واحتل مراتب الصدارة فى قائمة الأكثر تداولا فى ، وذلك عقب قيام النشطاء بإعادة يرجع تاريخه لعام 2012 للإعلامى عمر أديب خلال تقديمه لبرنامجه " القاهرة اليوم" على قناة "أوربت"، يؤكد خلاله أن هناك أخبارا شبه مؤكدة حول وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك داخل مستشفى المعادى.

الجدير بالذكر أن هذه الشائعات لم تكن المرة الأولى، وهى مجرد استباق للأحداث، أو تكهنات معتادة من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعى، إلا أنها عارية تماما عن الصحة، ولا يوجد وكالات إعلام رسمية تؤكد وفاته، أو جهات معنية تؤكد بتصريح قاطع يفيد بوفاة مبارك من عدمه.

فيما علق أحد النشطاء على شائعة خبر وفاة الرئيس الأسبق،:" عادى هو مات قبل كده مرتين و بيرجع تاني ذى الفل"، " وقال آخر" فى إشاعات بتقول إن حسنى مبارك مات ، عامة أنا عمرى ما أصدق حاجة زي كدة إلا لو طلع قالها بنفسه" ، " مبارك لما يصحى الصبح ويشوف الزيطة اللى انتوا عاملينها ده ممكن يموت من الضحك"، " فيما تهكم أخر :" وفاة السيد الرئيس السابق حسنى مبارك و سوف تعقد أسرته مؤتمرا صحفيا بعد الجنازة لكى تنفى خبر وفاته" .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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