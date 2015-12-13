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قانونيون: كل الطرق تؤدى إلى إثبات نسب "توأم زينة" لـ أحمد عز

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قانونيون: كل الطرق تؤدى إلى إثبات نسب "توأم زينة" لـ أحمد عز قانونيون: كل الطرق تؤدى إلى إثبات نسب "توأم زينة" لـ أحمد عز
تنظر الدائرة 102 بمحكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، بعد غد الثلاثاء، ثانى جلسات نظر الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز، على حكم محكمة الأسرة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة، بعدما قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر فى شهر يونيو الماضى بإثبات نسب توأم الفنانة زينة "عز الدين وزين الدين" إلى أبيهما المدعى عليه، أحمد عز الدين على عزت، وألزمته بالمصروفات ومبلغ 75 جنيهًا أتعاب المحاماة.

وتوقع قانونيون، أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإثبات الطفلين للفنان أحمد عز، خاصة أن المدعى عليه لم يقدم الدليل على عدم وجود علاقة زوجية قائمة بينهما، كما لم يثبت عدم التلاقى بينه وبين المدعية، لاسيما أنه قد تمنع عن الخضوع لإجراء تحليل البصمة الوراثية، لبيان عما إذا كان الصغيران أبناءه ومن مائه من عدمه، الأمر الذى يثبت معه للمحكمة أن الصغيرين هما ابنا المدعى عليه لصحيح النسب الشرعى، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والشرع والقانون، مما يتعين معه على المحكمة إجابة المدعية (زينة) لطلباتها، الأمر الذى تقضى معه بإثبات نسب الصغيرين عز الدين وزين الدين للمدعى عليه.
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