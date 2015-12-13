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"التعليم" : قصر درجات الحافز الرياضى على البطولات الدولية "محل دراسة"

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"التعليم" : قصر درجات الحافز الرياضى على البطولات الدولية "محل دراسة" "التعليم" : قصر درجات الحافز الرياضى على البطولات الدولية "محل دراسة"
قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن ما أثير بشأن قصر درجات الحافز الرياضى على البطولات الدولية، هو مجرد دراسة، لم يتم البت فيها حتى هذه الحظة، مشددا على أنه حال إقرارها سيتم تطبيقها بدء من العام الدراسى 2016-2017.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاص لـ" اليوم السابع"، أن القرار محل دراسة والدرجات ستمنح للطلاب هذا العام كما هى حتى يتم التصديق على القرار من جانب الجهات والوزارات المعنية فى هذا الشأن على رأسها وزارة التعليم العالى والتربية والتعليم والشباب والرياضة.

وأوضح أنه حال قصر الدرجات على البطولات الدولية سيتم منح طلاب البطولات المحلية امتيازات أخرى.


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