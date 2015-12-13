اليوم.. نظر تجديد حبس السيد حمدى فى واقعة اتهامه بتعاطى أقراص مخدرة

ينظر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب بنها، اليوم الأحد، أمر تجديد حبس السيد حمدى لاعب النادى الأهلي السابق ومصر المقاصة الحالى فى واقعة اتهامه بتعاطى الأقراص المخدرة.

كان عمرو رضوان، وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس النيابة، أمر بحبس السيد حمدى مهدى، لاعب الأهلى السابق ومصر المقاصة الحالى، 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجه له تهمة تعاطى المخدرات والقيادة بدون ترخيص ودون لوحات معدنية بالسيارة،

>كما أمر وكيل أول النيابة بإرسال اللاعب إلى المعامل المركزية لأخذ عينة من الدم لبيان ما إذا كان بها مواد مخدرة من عدمه بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية.

وأكد مصدر قضائى بمجمع محاكم ونيابات شبرا الخيمة، أن اللاعب أجرى أمس السبت تحليل عينة الدم بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، بعد أن وجهت له تهمة تعاطى المخدرات ومن المقرر أن تظهر نتيجة التحليل خلال أيام لبيان ما إذا كان يتعاطى المخدرات من عدمه.

السيد حمدى يجرى تحليل عينة الدم اليوم بعد توجيه النيابة له تهمة التعاطى

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