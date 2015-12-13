وزير السياحة يبدأ جولة مكوكية غدا لدعوة مواطنى الدول العربية لزيارة مصر

يبدأ هشام زعزوع وزير السياحة، جولة مكوكية لزيارة عدد من الدول العربية هى "الإمارات - السعودية – الكويت " غدا الاثنين، لتنشيط الحركة السياحية الوافدة من الدول الثلاث، تزامنا مع إطلاق الحملة الترويجية بالسوق العربى ودول المغرب العربى.

كما يشارك زعزوع فى اجتماع المجلس الوزارى العربى، فى الفترة من 15-17 ديسمبر بإمارة الشارقة بدولة الإمارات، لمناقشة مقترحات تعزيز التعاون السياحى بين البلدان العربية، ومن المقرر أن يلتقى نظيره الأردنى لبحث زيادة الحركة السياحية الوافدة من الأردن إلى مصر.

>وأكد زعزوع أن السياحة العربية تعد أحد الركائز الهامة لنمو حركة السياحة فى مصر وهو ما دعا وزارة السياحة وهيئة التنشيط لبذل الجهود لجذب مزيد من هذه الحركة.

وشدد الوزير على أن الوزارة ستمضى قدما نحو جذب المزيد من حركة السياحة العربية الفترة القادمة، مشيرا إلى أن التركيز على السياحة العربية ليس ترفا وإنما ضرورة فى ظل أهمية السائح العربى وارتفاع مستوى إنفاقه وطول مدة إقامته.

>من جانبه قال سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "، إن الوزير سيعقد عدة لقاءات مع القطاع الحكومى والخاص وعدد من وسائل الإعلام العربية والجاليات المصرية، للتأكيد على أهمية السياحة بالنسبة لمصر باعتبارها أحد روافد الاقتصاد القومى، وما توفره من فرص عمل لملايين المصريين، لافتا إلى أن تعافى السياحة المصرية يعنى تعافى الاقتصاد نظرا لارتباط أكثر من 70 صناعة بالسياحة، ودعوة الأشقاء العرب لزيارة مصر ودعم السياحة المصرية.

وأشار إلى إطلاق حملة للترويج بأسعار تفضيلية لتنشيط السياحة العربية بالتزامن مع تنشيط السياحة الداخلية، خاصة مع بداية موسم الأعياد والإجازات فى شهري ديسمبر الجارى ويناير 2016 وكذلك الإسراع في الاتصال بمختلف الدول لتعديل قراراتها بتعليق الرحلات الجوية إلى مدينة شرم الشيخ.

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