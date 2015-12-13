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"التموين": طرح سمك بلطى ضمن"كون وجبتك"بالمجمعات بـ 23 جنيها

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"التموين": طرح سمك بلطى ضمن"كون وجبتك"بالمجمعات بـ 23 جنيها "التموين": طرح سمك بلطى ضمن"كون وجبتك"بالمجمعات بـ 23 جنيها
أعلنت شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة ، عن طرح سمك بلطى " فريش" ضمن مكونات "كون وجبتك"، على أن تتضمن الوجبة أرز وزيت وكيلو سمك بلطى عبارة عن 5 سمكات بقيمة 23 جنيها إضافة إلى 5 جنيهات ثمن قيمة الفواكه مع توفير مختلف المنتجات والسلع الغذائية ومنتجات الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة بمنافذ الشركة.

وقال محمد صدقى، رئيس شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم طرح سمك بلطى "فريش" بشكل يومى ضمن مكونات "كون وجبتك "، إضافة الى توفير مختلف كافة السلع والمنتجات الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها 25? ، لافتا إلى أنه يتم بيع السلع للمواطنين من خلال منافذ الشركة والسيارات المتنقلة فى الشوارع الرئيسية والمناطق الشعبية بالمحافظة.

وأضاف محمد صدقى، رئيس شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، أنه تم طرح "كون وجبتك" للمواطنين عن فارق نقاط الخبز، وهى السلع التى تصرف للمواطنين مجانا مقابل ترشيدهم فى استهلاك الخبز المدعم من فروع الشركة، لافتا إلى أن ذلك جاء تيسيرا للمواطنين.


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