حفل «جائزة حمدان للحكومة الذكية» الأربعاء

برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يقام الأربعاء المقبل 16 ديسمبر، الحفل السنوي لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية بدورتها الثالثة، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في 21 فئة مقسمة لفئات الخدمات والمبادرات والتي تشمل جائزة الجمهور، كأس بناة المدينة، جائزة الرقم واحد، فئة أفضل خدمة حكومية جديدة، فئة أفضل مبادرة حكومية ريادية، فئة أفضل شراكة حكومية، فئة أفضل شراكة مع الجمهور، فئة أفضل تعاون داخلي، فئة أفضل شراكة مع القطاع الخاص.

وكذلك فئات الأفراد وهي: فئة أفضل قائد ابتكار، فئة أفضل فريق ابتكار، فئة أفضل مدير مركز خدمة، فئة أفضل نجم خدمة، فئة أفضل نجم للتكامل الذكي، فئة أفضل مدير مركز اتصال. وفئات قنوات تقديم الخدمة وهي كل من فئة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول، فئة حياة المتعامل (تطبيق ذكي مشترك)، فئة أفضل مركز خدمة، فئة أفضل مركز خدمة مشترك، فئة أفضل موقع الكتروني، فئة أفضل مركز اتصال.

أصوات الجمهور

كما سيتم خلال الحفل الإعلان عن الجهة التي حصلت على أكبر عدد من أصوات الجمهور من خلال عملية التصويت والتي تم إطلاقها منتصف نوفمبر الماضي، والتي ستحصل فيها الجهة التي طرحت المبادرة الفائزة على «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية»، ليتم رفعها أمام المبنى الرئيسي للجهة لمدة عام كامل ليتم بعد ذلك تسليمها للجهة التي تحصل على النسبة الأكبر من الأصوات في العام الذي يليه.

وسيضم الحفل الإعلان ولأول مرة عن الفريق الفائز ضمن «سباق بناة المدينة» والذي كان حصيلته 14 مبادرة موزعة على الخدمات المشتركة الأربع، وهي خدمات الكهرباء والمياه وشهادات عدم الممانعة المتعلقة بها (الفريق الأحمر)، وخدمة الإسعاف الطارئ (الفريق الأخضر)، وخدمات الرعاية الاجتماعية (الفريق الأصفر)، وخدمات الموهوبين والمبدعين (الفريق الأزرق).

وسيتم تسليم جوائز نقدية للفائزين من فئات الأفراد، بحيث يحصل أفضل فريق ابتكار على مليون درهم، والفائز في فئة أفضل قائد ابتكار على 250,000 درهم، و100,000 درهم للفائزين من فئة نجوم الخدمة، و150,000 درهم لكل من الفائزين عن فئة أفضل مدير مركز خدمة، وأفضل نجم للتكامل الذكي، وفئة أفضل مدير مركز اتصال.

جهود استثنائية

حول الموضوع قال عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: استطاعت جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية خلال السنوات الماضية أن تساهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة واسعاد المتعاملين من خلال تقديم المبادرات التي تليق بالإمارة والتي اعتدنا فيها دائماً على الابتكار، والإبداع، ومواصلة النجاحات.

وأضاف: بعد الجهود المتواصلة التي حرصت عليها الجهات الحكومية لتقديم المبادرات الريادية خلال دورة التحسين السنوية مع مركز نموذج دبي، حان الوقت لتكريم الفائزين الذين بذلوا جهوداً استثنائية في تحقيق ما وصلنا إليه اليوم من مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين. وما يميز المبادرات التي يتم طرحها سنوياً هو إشراك المتعامل في هذه العملية سواء من خلال تقديم الخدمة، او حتى تقييمها من خلال تصويت الجمهور.

مبادرة جديدة

وقالت إيمان السويدي مدير مركز نموذج دبي: لقد كانت الزيادة في عدد الترشيحات هذا العام بما نسبته أكثر من 60% في عدد الطلبات من قبل الجهات الحكومية، ولم تكن الزيادة في العدد المقدم بل في مستوى المبادرات المبتكرة، ما زاد المنافسة بين الجهات الحكومية، ولكننا حرصنا على حوكمة عملية اختيار الأجدر بالفوز، واستعنا هذا العام بمحكمين ذوي خبرة من اكثر من 20 دولة رائدة. وأشكر جميع فرق وقادة الابتكار الذين عملوا بشكل متواصل مع فريق مركز نموذج دبي، وأتمنى التوفيق للجميع في المرحلة القادمة.

يذكر أن عملية التقييم استندت إلى المبادئ الرئيسية في نموذج دبي للخدمات الحكومية والمعترف بها من ست جهات متخصصة عالمية وهي: نتائج الكفاءة والفعالية، الإبداع، الترابط الحكومي، مشاركة المتعاملين، الإنفاق المتعقل، والاستدامة.

الخدمة العامة

أطلقت جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية العام 2013، وهي أول وأرقى جائزة اعتراف وتكريم للخدمة العامة في دبي، وقد جاء اطلاق الجائزة ضمن برنامج متكامل يسعى بصورة رئيسة إلى وضع حجر الأساس للحكومة الذكية في دبي من خلال تطوير منظومة العمل الحكومي وتطبيق مبادرة الحكومة الذكية، وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة في تطوير العمل الحكومي والتحول للحكومة الذكية.