محمد بن زايد يصل الى بكين في زيارة رسمية

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الى بكين اليوم في زيارة رسمية تلبية لدعوة فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة تستغرق ثلاثة أيام يعقد خلالها سموه سلسلة من اللقاءات لتعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين .. إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق سموه في زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية وفد رفيع المستوى يضم .. معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وعددا من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تصريح له بمناسبة وصوله بكين عن سعادته بزيارة جمهورية الصين الشعبية والتباحث مع الأصدقاء الصينيين لتوطيد العلاقات الثنائية التي تقوم على أسس قوية من الصداقة والتفاهم والاحترام والمصالح المشتركة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه -.

وقال سموه إن تعزيز العلاقة مع جمهورية الصين الشعبية يمثل توجها استراتيجيا أساسيا لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - مؤكدا سموه أن زخم العلاقات من عقود ماضية من صداقة و تعاون ومصالح مشتركة في المجالات كافة يمثل أساسا قويا لانطلاقة كبيرة لعلاقاتنا في المستقبل.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية تطورت بوتيرة متسارعة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وشهدت نقلات نوعية كبيرة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي.

> وقال سموه إنه على الرغم من التطور الكبير للعلاقات الاقتصادية والتجارية خلال السنوات الماضية..فإن هناك طموحات مشتركة لمزيد من التطوير خلال السنوات المقبلة خاصة أن ثمة إمكانات وفرصا كبيرة لهذا التطوير .. مؤكدا سموه أن هذه الزيارة ستشكل فرصة جديدة لتعميق وتوسيع التعاون والشراكة الثنائية بين البلدين الصديقين ودفع علاقاتهما الى الأمام.

>