ضبط سائق وشقيقه حاولا قتل عاطل داخل المقابر بالمنوفية انتقامًا لوالدهما

تمكنت مباحث مركز أشمون بالمنوفية من ضبط سائق وشقيقه حال قيامهما باصطحاب عاطل داخل المقابر الخاصة بالقرية، وقيامهما بالتعدى عليه بالضرب ومحاولة قتله، لقيامه بقتل والدهما.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، أخطارًا من المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون، يفيد ضبط كل من "خالد.م"، 37 عاما، سائق، وشقيقه "ياسر.م"، 39 عامًا، فلاح، ومقيمان دائرة المركز حال اصطحابهما محمد.ف، 53 عامًا، عاطل ومقيم دائرة المركز بسيارته رقم "ر م 8463" داخل المقابر الخاصة بهما، بجوار مقبرة والدهما بذات الناحية، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات وخدوش متفرقة بالجسم تمهيداً لأخذ الثأر منه لقيامه بقتل والدهما سابقاً، وحُكم عليه بالمؤبد وتم إخلاء سبيله عقب تنفيذه الحكم المشار إليه فى شهر سبتمبر 2015.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم التحفظ على السيارة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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