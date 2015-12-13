ضبط عاطل بحوزته 28 قطعة حشيش بالعجوزة

تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة من ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته 28 قطعة من مخدر الحشيش اعترف بحيازتها للاتجار بها.

وردت معلومات للعميد حسن عليوة مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة تفيد أن "أحمد.م" وشهرته "قردة" يتاجر بالمواد المخدرة بمنطقة العجوزة، فتم إعداد عدة أكمنة له، وتمكن المقدم محمد حامد والرقيب وائل مصطفى من ضبطه وبحوزته 28 قطعة حشيش.

واعترف المتهم أن المضبوطات التى بحوزته كان يستعد لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.