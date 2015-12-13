نائب الوفد بالعاشر: الصناعات الصغيرة طريقنا لتحقيق الاكتفاء الذاتى

أكد المهندس محمد الزاهد نائب حزب الوفد عن دائرة العاشر من رمضان أن السبيل لتحقيق حالة الاكتفاء الذاتى لمصر هو الاهتمام بالصناعات الصغيرة، وحل المشكلات التى تواجهها.

وأوضح الزاهد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عقب تسلمه كارنيه عضوية مجلس النواب أنه كى تتحول المدينة إلى حالة الاكتفاء الذاتى عليها الاهتمام بالصناعات الصغيرة، وحل المشكلات التى تواجهها، حيث أن الوضع الحالى الكل يختلف على مسمى الصناعات الصغيرة ومفهومها، فالقوانين والإجراءات، تساوى بين الصناعات الكبيرة والصغيرة فنجد إجراءات الحصول على رخصة للصناعات الصغير هى نفس الاستمارة للمشروع الأستثمارى الأكبر، فلا يعقل لأن هذا معوق لأى تنمية، إضافة إلى أن إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية، تتم بشكل عشوائى فالمساواة بين المشروعات الكبيرة والمشروعات الصغيرة، فلابد أن يكون هناك نظرة إيجابية والاهتمام بالصناعات الصغيرة لأنها السبيل للتنمية الحقيقة .

وأضاف الزاهد، أن كل المشاكل التى تعانى منها مدينة العاشر من رمضان، مشاكل بسيطة يمكن لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان أن تحلها من خلال النقل بالأصول، للوزارات الأخرى، فمثلا مشكلة المستشفيات، لا يعقل أنه لا توجد مستشفيات بالعاشر من رمضان تكون تابعة لوزارة الصحة، مع زيادة عدد الحوادث اليومية سواء حوادث الطرق أو حوادث العمال فى قطاع الصناعة، مطالبا بأهمية وجود مستشفى عام، لكنها أقل وحلها بسيط.

وهدد الزاهد قائلا "إذا لم تستطع وزارة الإسكان وهيئة التعمير القضاء على المشكلات سنطالب بعودة المحليات بكل سلبياتها.