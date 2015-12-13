نائب ملوى: سأستجوب وزير الإسكان حال تخصيص مدينة الأحلام لرجال الأعمال

قالت ميرفت موسى نائبة بندر ملوى، نسعى جاهدين تجاه الحد من آمال وطموحات رجال الأعمال الذين يحاولون السيطرة على "مدينة الأحلام" بملوى بعيدا عن الدولة، مضيفة "لن أسكت لو تم تخصيص الأرض للجمعية بعيدا عن الدولة وأقدم استجواب لوزير الإسكان، أين حق الشباب؟".

وأضافت ميرفت موسى فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع" أن "ملوى الجديدة لابد أن تقع تحت سيطرة الدولة والجميع متفق على ذلك مش مجرد رجال أعمال، لأنها أصبحت المتنفس الوحيد لأهالى ملوى"، مشيرة إلى أن مجموعة رجال الأعمال القائمين على المشروع لا يتقبلون هذا الأمر وبدأ الصراع بين المصالح الشخصية والمصلحة العامة.

وقالت ميرفت موسى أطالب بجهاز للمدينة خاضع للدولة على غرار مدينة المنيا الجديدة، وأوضحت أن هذا أقل حق للناس وأقول مجرد تخطيط المدينة وعرضها فى ذلك الوقت من الممكن أن يدفع الناس إذا كانت الحكومة مسيطرة على الموضوع والمليارات تدخل للدولة بدلا عن أن تدخل فى جيوب رجال الأعمال.

ولفتت ميرفت موسى إلى أن الاتجاه أن الجمعية تأخذ الأرض بعيدا عن الدولة ويصبح التصرف من ذاتها وهذا ينشئ عشوائية، واستنكرت قول رئيس مجلس الإدارة "الفقراء يبنون للأغنياء".

وأضافت ميرفت موسى أن رئيس مجلس إدارة الجمعية "عاوز سوريين يمتلكوا فى الأرض" من خلال استقدام رجال الأعمال، بالإضافة إلى إنشاء مصانع يعمل بها السوريون فقط بعد أن يصبحوا أصحاب أملاك داخل المدينة.

وقالت ميرفت موسى إن الغريب أنه لا يوجد شباب فى مجلس الإدارة وهم فقط رجال أعمال، مؤكدة أنه إذا تم تخصيص أرض، من حقى أسأل وزير الإسكان، كيف تم تخصيص الأرض بعيدا عن رقابة الدولة؟.

وأوضحت أنه تم إرسال مذكرة لوزير الإسكان عن الموضوع تضمنت الرفض القاطع أن يتم تخصص الأرض للجمعية بعيدا عن الدولة، مضيفة: "رجال الأعمال عاوزين يرجعوا إلى ما قبل يناير".