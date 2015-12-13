بيعالج 5 مناطق.. تعرف على دور "البوتكس" فى علاج تجاعيد الوجه

البوتكس أهم الوسائل والتقنيات التجميلية التى تم الاعتماد عليها فى السنوات الأخيرة لعلاج مشاكل البشرة، وأهمها التجاعيد.

فى السطور التالية يوضح د. محمد لطفى الساعى أستاذ مساعد واستشارى الأمراض الجلدية وجراحات الجلد والليزر بالمركز القومى للبحوث وجامعة ميامى الأمريكية، طريقة عمل البوتكس واستخداماته لعلاج تجاعيد البشرة.

فى البداية يقول الساعى: إن البوتوكس هو مادة بروتينية، تشبه فى تركيبها مادة كيميائية بالجسم تنقل الإشارات العصبية من الأعصاب للعضلات.

عند حقن هذه المادة ضمن العضلات تمنع من تقلص العضلة، وتستخدم بكمية قليلة جداً بحيث لا تتجاوز العضلة التى تم فيها الحقن.

البوتوكس يعالج التجاعيد الحركية وهى التجاعيد التى تظهر عند حركة العضلة وتزول عند زوال هذه الحركة، أما عندما تتحول هذه التجاعيد إلى تجاعيد ثابتة مرتسمة على الجلد حتى بدون حركة العضلات المسؤولة، تصبح الاستفادة من حقن البوتوكس جزئية، بمعنى أنها تحسن من التجاعيد دون أن تزيلها تماماً.

لا يوجد سِن محدد لحقن البوتوكس، طالما أنه يستخدم لعلاج التجاعيد الحركية التى قد تظهر باكراً أو تتأخر فى الظهور، بمعنى أنه يمكن حقن البوتوكس بناء على حالة الجلد والتجاعيد وليس اعتماداً على العمر.

أما عن المناطق التى غالبا ما تحتاج لحقن البوتكس وتلك التى يصلح معها الحقن، فيقول الساعى إنه يمكن أن يتم حقن البوتوكس فى خمسة مناطق رئيسية هى:

- حول العين: لعلاج تجاعيد حول العين

>- الجبهة: لعلاج تجاعيد الجبهة الأفقية

>- بين العينين: لعلاج خطوط الجبهة العمودية (العبوس)

>- منطقة الفك (شدة نفرتيتى) لشد الجلد بمنطقة الفك

>- تجاعيد الرقبة ولكن تلك الحقنات المتقدمة تحتاج لخبير فى الحقن

جدير بالِذكر أن البوتوكس لا يستطيع علاج التجاعيد تحت العين مباشرة لاسيما عند كبار السن، ويمكن إضافة كمية قليلة جداً تحت العين عند اليافعين وصغار السن فقط.