بلاغ باختفاء طالب بالإعدادية بقرية نزلة العمودين فى المنيا

تقدم والد طالب ببلاغ لقسم شرطة سمالوط بمحافظة المنيا، ببلاغ بعد اختفاء نجله منذ 11 يومًا، بعد أن ترك المنزل إثر مشادة بينهما.

وتلقى مدير أمن المنيا، بلاغًا من مركز شرطة سمالوط، بقيادة محمد فتحى مقيم بقرية نزلة العمودين، مركز سمالوط بمحافظة المنيا، بتحرير محضر لاختفاء نجله طارق طالب فى المرحلة الإعدادية، منذ الثانى من ديسمبر الجارى، عقب قيام الأب بضربة لعدم المذاكرة، وترك المنزل بعد أن ترك ورقة لوالده قال له فيها انه سيسافر خارج البلاد بسبب ضرب والده له لخلاف بينهما حول "المذاكرة".

وناشد الأب المواطنين بالاتصال به على رقم 01149045166، فى حالة العثور على نجله طارق محمد سامى.



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