قاتلة ابنة زوجها بالبدرشين: "كلت اللحمة اللى فى التلاجة من غير ما تقولى"

ذنبها أنها شعرت بالجوع فتوجهت ببراءتها كطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات إلى الثلاجة، عثرت على قطعة من اللحم فأكلت جزءا منها، لم تكن تعلم أن عقابها سيكون الموت، وأن مقابل تلك القطعة التى أكلتها فقد حياتها على يد زوجة أبيها، نسيت أنها فقدت حنان والدتها بعد طلاقها من والدها، ونسيت أن مشاعر زوجة الأب لن تصل إلى رحمة الأمومة.

المتهمة التى اعترفت بارتكاب الجريمة سردت تفاصيلها عقب القبض عليها قائلة "أنا عندى 23 سنة اتجوزت راجل أكبر منى بعد ما طلق زوجته لظروفى العائلية، بنته "فرحة" عندها 5 سنين كانت عايشة معانا بعد طلاق والدتها، وكنت بعاملها كويس، لكن وقت الحادثة عرفت إنها فتحت الثلاجة وكلت من اللحمة، أنا ساعتها محستش بنفسى غير وأنا بضربها عشان مقلتش لى وخدت الأكل بدون علمى، ضربتها وبعدين دفعتها ورأسها اصطدمت بالحيطة، ووقعت على الأرض فقدت الوعى، نقلناها لمستشفى البدرشين لكن كانت ماتت خلاص".

وأضافت المتهمة "أنا مكنش قصدى أموتها، أنا كنت زهقانة من اللى عملته ودا اللى خلانى أضربها، مستقبلى ضاع وحياتى اتحطمت عشان غلطة، أنا نفسى جوزى يسامحنى على اللى عملته".

أكد والد الطفلة لرجال المباحث فى بادئ الأمر عقب إبلاغ مركز شرطة البدرشين بوفاة الطفلة أنها فارقت الحياة نتيجة تناولها الطعام وردد بعض الأسباب غير المنطقة التى أدت إلى وفاتها، ألا أنه سرعان ما اعترف بارتكاب زوجته الجريمة بعد تضييق رجال المباحث الخناق عليه.

"س.م" 34 سنة سائق عقب ارتكاب زوجته الجريمة واعتدائها على ابنته بالضرب ما أفقدها وعيها نتيجة اصطدامها بالحائط توجه بها إلى مستشفى البدرشين وعندما أخبره الأطباء أنها فارقت الحياة نتيجة إصابتها بكدمات وجروح بالوجه والرأس نفى ذلك، وادعى أن سبب وفاتها تناولها بعض الأطعمة دون إبداء أسباب منطقية للوفاة، وعلى الفور أبلغ أطباء المستشفى مركز شرطة البردشين، حيث انتقل المقدم عماد رشدى رئيس المباحث إلى المستشفى وبإجراء التحريات تبين أن زوجة السائق وتدعى "نجوى.س.م" 23 سنة ربة منزل وراء قتل الطفلة، حيث تبين أنها اعتدت عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

وبمواجهة السائق أمام اللواء خالد شلبى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتحريات، أكد أن الطفلة المجنى عليها أنجبها من زوجته السابقة التى طلقها، وأنه تزوج من المتهمة وأقامت ابنته بصحبتهما، حيث اعتدت عليها زوجته الحالية بسبب فتحها الثلاجة وأكلها قطعة لحم دون علمها.

وبإعداد كمين للمتهمة تم القبض عليها وبمواجهتها اعترفت أمام العميد عبد الوهاب شعراوى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزه والعقيد رشدى همام بارتكاب الجريمة، وأنها تعدت على الطفلة بالضرب ثم دفعتها فاصطدمت بالحائط، ما أدى إلى مفارقتها الحياة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى أحالها إلى النيابة للتحقيق، وانتقلت النيابة لمناظرة الجثة وعثر على عدة إصابات بها، ليصدر قرارا بتشريح الجثة والتصريح بدفنها.