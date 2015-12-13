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قرعة اليورو - مدرب كرواتيا: فريقنا هو الأفضل منذ سنوات.. وسنتأهل مع إسبانيا

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قرعة اليورو - مدرب كرواتيا: فريقنا هو الأفضل منذ سنوات.. وسنتأهل مع إسبانيا قرعة اليورو - مدرب كرواتيا: فريقنا هو الأفضل منذ سنوات.. وسنتأهل مع إسبانيا

باريس، (إفي): قال المدير الفني لمنتخب كرواتيا أنتي كاسيتش اليوم إن فريقه وإسبانيا هما المرشحان للتأهل لثمن النهائي من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) والتي أجريت قرعتها اليوم في باريس.

وأوقعت القرعة كرواتيا مع إسبانيا وجمهورية التشيك وتركيا.

وصرح المدرب "فريقنا مثل العائلة، كل مباراة أشبه بفرصة لتقديم أداء كبير، سواء كان من قبل مودريتش أو راكيتيتش أو ماندزوكيتش أو أي لاعب غيرهم".

وأضاف كاسيتش "لا أعرف اذا ما كان هذا أفضل منتخب لكرواتيا في السنوات الأخيرة، ولكن من الواضح أننا لدينا لاعبين كبار في ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلانو ويوفنتوس وفيورنتينا".

وبخصوص مواجهة كرواتيا وإسبانيا التي ستكون آخر مباراة لكل منهما في دور المجموعات، قال "أتمنى ان يكون لقاء تنافسيا كما كان عليه الأمر في 2012 ، ولكن على أن تكون النتيجة مختلفة، تغيرت الكثير من الأشياء، ولكننا نحترمهم كثيرا" حيث كانت إسبانيا قد فازت بشق الأنفس على كرواتيا بهدف نظيف.

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