الغرفة التجارية بالشرقية تقدم مشروع "تاكسى سرفيس" لحل أزمة التكدس

قامت وحدة الشئون الاقتصادية بالغرفة التجارية بالشرقية، بتقديم مشروع لحل أزمة التكدس فى المواصلات العامة والتاكسى بمدينة الزقازيق، وهو مشروع "تاكسى سرفيس"، والذى يقوم على تحويل عدد من سيارات الأجرة الحالية إلى سيارات أجرة مواقف (متعددة المحطات - سيرفيس)، على أن تكون ذات خطوط سير وتعريفة محددة حسب المسافة، ويتم تمييزها من خلال لون أو علامة محددة واضحة، ويتولى تنفيذه والإشراف عليه كل من ديوان المحافظة وإدارة مرور الزقازيق، من خلال إدارة مستقلة لهذا المشروع مع وجود جمعية منظمة لهذا العمل.

وقالت ياسر الشاذلى مدير الوحدة لـ"اليوم السابع" إن هذا المشروع بدور نموذجى يساهم فى حل (جزئى) فى مشكلة النقل الداخلى الحالية من خلال توفير خدمة إضافية لسكان مدينة الزقازيق وعلى وجه الخصوص "الفتيات والنساء" تتميز بالجودة المرتفعة والأجرة المنخفضة، بما يؤدى إلى توفير الوقت والجهد والتكلفة لكل الأطراف علاوة على انعكاسه إيجابيا على المزاج العام للمواطنين، ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع فى خفض حدة الازدحام والتكدس بالمواصلات العامة وعلى الطرق الداخلية بالمدينة، وبالتالى سيكون عامل مساعد فى تقليل التلوث، وإطالة العمر الافتراضى للطرق.