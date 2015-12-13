"التعليم": 3 آلاف عضو سجلوا للمشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية حتى الآن

قال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن عدد الأعضاء الذين سجلوا بياناتهم للعمل بامتحانات الثانوية وصل إلى 3 آلاف حتى الآن.

وأضاف نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن الـ 3 الآف من بين رئيس لجنة ومراقب أول ورئيس كنترول، موضحا أن أخر موعد للتسجيل أواخر ديسمبر الجارى.

وأشار نائب رئيس عام امتحانات الثانوية، إلى أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء الشئون القانونية والإدارة العامة للامتحانات بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 500 والخاص بحالات الحرمان من الامتحانات وإدخال العقوبات التى تضمنها القرار بقانون الصادر من رئاسة الجمهورية والذى حدد عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد عن 50 ألف جنيها كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة.

وكانت وزارة التربية والتعليم فتحت باب التسجيل للأعضاء الراغبين فى المشاركة فى أعمال الامتحانات على موقعها الرسمى.