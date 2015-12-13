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اليوم.. استكمال فض الأحراز بإعادة محاكمة 103 متهمين بأحداث مجلس الوزراء

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اليوم.. استكمال فض الأحراز بإعادة محاكمة 103 متهمين بأحداث مجلس الوزراء اليوم.. استكمال فض الأحراز بإعادة محاكمة 103 متهمين بأحداث مجلس الوزراء
تستكمل، اليوم الأحد، الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات إعادة محاكمة 103 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء، وتفض المحكمة الأحراز بجلسة اليوم.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.

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