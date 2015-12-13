إعلامية تتهم أحمد عز بتحطيم سيارتها ورجل الأعمال يرفض تسليم سيارته للمعاينة

تقدمت الإعلامية سارة الطباخ ببلاغ إلى شرطة السياحة بفندق الفورسيزون تحت رقم "2"13/12/2015 أحوال ، تتهم فيه رجل الأعمال أحمد عز، بالتسبب فى تحطيم سيارتها الخاصة،أمام فندق الفورسيزون بمدينة نصر.

وقالت الإعلامية، إن سائق أحمد عز كان ينتظر نزول رجل الأعمال وزوجته شاهيناز النجار من فندق الفور سيزون، وعاد إلى الخلف بالسيارة فاصطدم بالجزء الأمامى من سيارتها فحطمه تمامًا، وعندما ترجلت من السيارة لبيان ما حدث فوجئت بأحمد عز يتجاهل الحادث ويقول لسائقه "يلا يلا"، ثم استقل وزوجته السيارة وانطلقا بها، فى وجود عدد من رجال شرطة السياحة والعاملين بالفندق.

وأضافت سارة الطباخ، توجهت لعمل محضر فى شرطة السياحة بفندق الفور سيزون، وأثناء حديثى مع الضابط المسئول، فوجئت بوصول سائق أحمد عز إلى قسم الشرطة ليسلم نفسه، ولكنه لم يحضر السيارة المتسببة فى الحادث، كما أنه رفض أن يذهب لإحضارها لإجراء المعاينة اللازمة.

الغريب كما تؤكد الإعلامية سارة الطباخ، أنها ظلت أكثر من 3 ساعات تنتظر استيفاء محضر الحادث، ولكن رفض أحمد عز إرسال السيارة للمعاينة ، أدى إلى تأخير إكمال المحضر لعدة ساعات .

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