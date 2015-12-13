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تجديد حبس 3 مقاولين لاتهامهم بسرقة مهام خاصة بمترو الأنفاق

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تجديد حبس 3 مقاولين لاتهامهم بسرقة مهام خاصة بمترو الأنفاق تجديد حبس 3 مقاولين لاتهامهم بسرقة مهام خاصة بمترو الأنفاق
جدد قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم، حبس 3 مقاولين متهمين بسرقة مهام خاصة بجهاز مترو الأنفاق، وتعريض وسائل نقل المواطنين للخطر، وإتلاف خط كهرباء، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى إخلاء سبيل 3 عمال لإثبات عدم تورطهم فى الواقعة.

كان ضباط مباحث قسم حلوان قد تلقوا معلومات تفيد بقيام 6 أشخاص بسرقة مهام لجهاز مترو الأنفاق، بمحطة "عين حلوان"، وبانتقال الأجهزة الأمنية تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 4 أسطوانات أكسجين، وخرطوم لمبة لقطع الحديد، و3 أنابيب من البوتاجاز كبيرة وصغيرة الحجم، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبمواجهة النيابة العامة للمتهمين بالمضبوضات، أنكروا ارتكابهم للواقعة، موضحين بأن عملية القبض عليهم كانت خارج محطة المترو، وفى الوقت ذاته أوضحت تحريات المباحث الأولية بأن تشكيل عصابى مكون من 3 مقاولين استأجروا 3 عمال لسرقة مهام المترو، دون علم العمال بالواقعة، ما يوكد حسن نوايا العمال.

ويذكر أن أحمد هانى وكيل نيابة حلوان، أمر بحبس 3 مقاولين متهمين بسرقة مهام خاصة بجهاز مترو الأنفاق، وتعريض وسائل نقل المواطنين للخطر، وإتلاف خط كهرباء، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى إخلاء سبيل 3 عمال لإثبات عدم تورطهم فى الواقعة.

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مصر 365