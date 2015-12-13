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استخدامات الطاقة المتجددة بمؤتمر "نظم القوى الكهربية" بجامعة المنصورة

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استخدامات الطاقة المتجددة بمؤتمر "نظم القوى الكهربية" بجامعة المنصورة استخدامات الطاقة المتجددة بمؤتمر "نظم القوى الكهربية" بجامعة المنصورة
تستضيف جامعة المنصورة مؤتمر الشرق الأوسط الدولى السابع عشر لنظم القوى الكهربية "MEPCON 2015"، حيث ينظم قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة فعاليات المؤتمر فى الفترة من 15-17 ديسمبر 2015.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، ويعد المؤتمر أهم حدث علمى سنوى فى مجال الطاقة الكهربية على مستوى الشرق الأوسط، ويشرف عليه جمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات العالمية IEEE.

ويشارك بالمؤتمر باحثين من 18 جامعة مصرية حكومية، و4 جامعات خاصة و 8 جامعات عربية وأوروبية، بالإضافة إلى 8 مراكز بحثية وشركات تابعة لوزارة الكهرباء، حيث يتم مناقشة 223 بحثا علميا موزعة على 28 جلسة خلال أيام المؤتمر الثلاثة.

ويهدف المؤتمر إلى عرض ومناقشة جوانب التقدم العلمى والتكنولوجى فى المجالات الرئيسية لنظم الطاقة الكهربية وتطبيقات الطاقات المتجددة، ومناقشة التحديات والفرص التى تواجه منظومة القوى الكهربية فى والعالم، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التى تواجه التعليم الهندسى وكيفية تطويره، حيث يناقش تجربة ألمانيا فى استخدام الطاقة المتجددة والجديدة فى تطبيقات طاقة الرياح عند ربطها بالشبكة الكهربية، وكيفية تحسين أداء الشبكات الكهربية والتعليم الهندسى الحديث.

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مصر 365

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