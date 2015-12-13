نائب مركز طنطا يقرر الانضمام للجنة "الصناعة والطاقة"

أكد المهندس على محمد عز، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بدائرة مركز طنطا، أنه طالب بالانضمام للجنة الوقود، بصفة أساسية، والزراعة، والخطة والموازنة، بصفة احتياطية، واختار اللجنة الأولى لتتناسب مع مجال عمله كمهندس ومدير عام مساعد بشركة غاز مصر

وأشار على عز فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن قطاع الزراعة وملف الفلاح المصرى يعانى من تراجع وإهمال، وهذا مؤشر خطير على مستقبل الزراعة فى مصر والتى تعتبر عماد الصناعة، وبالتالى لابد أن يضعه مجلس النواب ضمن أهم الملفات الشائكة التى يجب دراستها والعمل على تطويرها والنهوض بالفلاح المصرى، وتوفير كل احتياجاته.

وقال "عز" إن محافظة الغربية تعتمد على الزراعة كعنصر رئيسى فى مقومات الحياة، وأهم أسباب مقومات الصناعة من خلال مصانع الكتان فى طنطا وزفتى ومصانع النسيج فى المحلة الكبرى، وبالتالى سيتم العمل على توفير السماد الكيماوى والمبيدات والتقاوى وكل احتياجات الفلاح من خلال عودة الدور الرئيسى لبنك القرية من ناحية، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية من ناحية أخرى.

وناشد النائب على عز شباب الدائرة بالوعى السياسى والمشاركة بإيجابية فى انتخابات المحليات القادمة، مؤكدا أنها المدرسة الحقيقة لتخريج الكوادر السياسية، والسبيل المشروع للتواصل الجماهيرى وحل مشاكل المواطنين، من خلال التواصل الرسمى مع التنفيذيين، مؤكدا أن نسبة الشباب فى المحليات القادمة مهمة جدا لعودة الثقة بينهم وبين القيادات السياسية من جديد، وعودتهم للساحة السياسية من خلال أطر المشاركة المشروعة.