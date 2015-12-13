وزير التموين: منافذ جديدة لتوزيع البوتاجاز لتلبية "احتياجات الشتاء"

أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء منافذ جديدة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالتنسيق مع وزارة البترول، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز خلال موسم الشتاء الحالى ، إضافة إلى تكثيف الرقابة على المستودعات ومنافذ توزيع البوتاجاز لعدم تلاعب البعض فى الأسطوانات وتهريبها إلى السوق السوداء.

وأضاف وزير التموين لـ"اليوم السابع"، أن غرفة عمليات الوزارة تقوم بمتابعة عمليات ضخ البوتاجاز فى مختلف المناطق مع زيادة كميات الأسطوانات التى تحتاجها اى منطقة مع توزيع الأسطوانات تحت إشراف مفتشو التموين لضمان بيع الأسطوانات بالسعر بالرسمى مع تكثيف الرقابة على المستودعات ومنافذ البيع، وكذلك تواجد المفتشين بالمستودعات لمنع محاولات التهريب .

كان وزير التموين، أكد أنه تم الاتفاق مع وزير البترول على توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكروت الذكية، اعتبارا من شهر مايو المقبل، وذلك بعد انتهاء موسم الشتاء الذى يزداد فيه معدل استهلاك المواطنين من البوتاجاز، الأمر الذى قد يعوق عملية التنفيذ بسهولة، مما ترتب عليه تأجيل تنفيذ تطبيق المشروع إلى بعد انتهاء الشتاء.

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