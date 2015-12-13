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أزمة تأشيرات العمرة تكبد شركات السياحة خسائر بـ50 مليون جنيه

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أزمة تأشيرات العمرة تكبد شركات السياحة خسائر بـ50 مليون جنيه أزمة تأشيرات العمرة تكبد شركات السياحة خسائر بـ50 مليون جنيه
تسببت أزمة عدم حصول ما يقرب من 20 ألف معتمرعلى تأشيراتهم، لأداء مناسك العمرة، بعد رفض القنصلية بالإسكندرية، استلام جوازات المعتمرين من شركات السياحة، بدون أبداء أسباب، مما أدى لتخلفهم عن مواعيد سفرهم، فى تكبد الشركات ما يقرب من 50 مليون جنيه خسائر مالية، ناتجة عن إلغاء حجوزات تذاكر الطيران .

وأعلنت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، برئاسة باسل السيسى، أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أزمة تأشيرات العمرة، اعتبارا من أمس السبت، مطالبة الشركات المنفذة لرحلات العمرة بالتواصل مع اللجنة لبحث المشكلة والسعى لإيجاد حلول للحفاظ على مصالح الشركات وحقوق المعتمرين .

من جانبه كشف محمد شعلان، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، عن عقد اجتماع مع المسئولين بالقنصلية السعودية بالإسكندرية اليوم الأحد، لحل أزمة إدخال جوازات سفر المعتمرين للقنصلية، والتى أدت إلى تأخر سفرهم عن المواعيد المحددة نتيجة عدم صدور التأشيرات، مشيرا إلى أن هناك تعاون وتنسيق تمام مع الجانب السعودى .

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>غرفة الشركات: انعقاد دائم للجنة السياحة الدينية لحل أزمة تأشيرات العمرة

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