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الإبراشى يعرض تقريرا عن اعتداء مدرب كرة قدم جنسيا على أطفال بمنشية ناصر

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الإبراشى يعرض تقريرا عن اعتداء مدرب كرة قدم جنسيا على أطفال بمنشية ناصر الإبراشى يعرض تقريرا عن اعتداء مدرب كرة قدم جنسيا على أطفال بمنشية ناصر
عرض الإعلامى وائل الإبراشى، تقريرا مصورا من منشية ناصر حول واقعة اعتداء مدرب كرة قدم جنسيا على عدد من الاطفال بالمنطقة، بعد أن أوهمهم بإلحاقهم بعدد من الأندية الكبيرة، وذلك باستدراجهم إلى منزله وتصويرهم عرايا فى أوضاع مخلة بالآداب أثناء ممارسة الرذيلة معهم.

أحد أهالى المنطقة أكد، خلال برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة دريم، أن المدرب المتهم جاء إلى المنطقة منذ عامين قادما من منطقة المطرية واستوطن الحى، مضيفا أنهم دائما ما كانوا يلاحظون أن الاطفال دائمى الدخول إلى منزل المدرب، مشيرا إلى أنهم عندما كانوا يسألوه عن سبب تواجد الأطفال بمنزله باستمرار كان يتحجج بمساعدتهم فى التدريب على لعب الكرة وإعطائهم الملابس الرياضية.

مواطن آخر بالمنطقة، قال إنهم فى الواقعة الأخيرة سمعوا استغاثه طفل يصرخ وعند وصول الأهالى فوجئوا به يقول لهم إن المدرب حاول الاعتداء عليه جنسيا إلا أن صراخه أنقذه من الوقوع فريسة للمدرب، موضحا أنه بتفتيش غرفة المدرب عثروا على منشطات جنسية وعدد من "الواقى الذكرى" بالإضافة إلى مقاطع إباحية له على محموله، أثناء ممارسته الرذيلة مع الأطفال.
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